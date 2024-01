Katharina Straßer „möchte nicht mit A*** arbeiten“

Für Katharina Straßer ist das Leben ein Hit. Genaugenommen ein genialer Mix aus Austro-Pop-Juwelen. „Zwickt‘s mi, i man i tram, dachte sich mein Vater, als er meine Mutter zum ersten Mal sah. Ein paar Jahre später hieß es dann Live is Life und ich erblickte 1984 das Licht der Welt. Und als ich am Schulskikurs das erste Mal geschmust habe, lief im Radio Ruaf mi ned au. Seine Telefonnummer habe ich tatsächlich verlegt“, erzählt die Wahlwienerin, die demnächst mit ihrem Programm „Keine Angst“ in der KUGA in Großwarasdorf auftritt. Dafür wird die Künstlerin, die im März ihren 40. Geburtstag feiert, Stationen ihres Lebens humorvoll Revue passieren lassen und die passenden österreichischen Evergreens trällern.