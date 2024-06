Fix: Feldhofer wird neuer Coach bei Traditionsklub

„Es war ein großer Wunsch und auch ein großes Ziel von mir, einen attraktiven Klub im Ausland trainieren zu können“, sagt Feldhofer, der es als Spieler mit Sturm und Rapid zu Meisterehren brachte, in der Steiermark (bei Lafnitz) quasi seine Trainerkarriere begann. „Dass es dann mit so einem Traditionsverein geklappt hat, den man auch außerhalb der georgischen Grenzen gut kennt, ist umso schöner. In den letzten Tagen ist dann alles sehr rasch gegangen. Die beiden entscheidenden Dinge waren für mich die deckungsgleiche Denkweise im Bereich der Spielphilosophie hinsichtlich eines dominanten Stils und die klare Zielsetzung des Vereins in naher Zukunft wieder Titel zu gewinnen. Außerdem ist der Zeitpunkt herzukommen nahezu perfekt, da durch die erstmalige Teilnahme an der EURO eine riesige Fußball-Euphorie im ganzen Land herrscht.“