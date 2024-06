Geballte Frauen-Power: Alles, was Recht ist!

Immer mehr Anfragen in Eisenstadt

„Wir sind in ständiger Kooperation“, sagt Stiglitz. „Wenn eine keine Zeit hat, springt die andere in Substitution ein.“ Warum die 32-Jährige diesen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat? „Ich hatte mir vor allem am Landesgericht Eisenstadt einen gewissen Ruf erarbeitet. Die Anfragen wurden immer mehr“, das Geschäft floriere jetzt. „Ich setze mich stets für das beste Ergebnis für meine Mandanten ein. Der Schwerpunkt liegt im Straf- und Familienrecht, wobei vermehrt Straffälle an mich herangetragen werden.“