Menschenfänger Deschamps mit Ruhe und Gelassenheit

„Was mich antreibt, ist die Leidenschaft und die Entschlossenheit. Was mich interessiert, ist, immer neue Ziele zu haben.“ Was bei Didier Deschamps gar nicht mehr so leicht ist. Frankreichs Teamchef kann bei dieser EURO in die Geschichte eingehen, als Erster Europa- und Weltmeister werden. Und zwar als Spieler UND als Trainer. Morgen sitzt der 55-Jährige gegen Österreich zum 31. Mal bei einem WM- oder EM-Spiel auf der Bank (damit liegt nur noch Joachim Löw vor ihm) – der Pokal, den er als Teamkapitän 2000 geholt hatte, fehlt ihm noch.