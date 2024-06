Polen gegen Niederlande ab 15 Uhr LIVE

Polen-Trainer irritiert

Polens Trainer Michal Probierz reagierte etwas irritiert auf diese Aussagen. „Er hat vielleicht enormes Wissen über Verletzungen. Ich habe das nicht, sondern einfach Vertrauen in unsere medizinische Abteilung. Es gibt einen Spruch: ‘Sag die Wahrheit, und die Leuten denken, du lügst.‘ Das passt in diesem Fall“, erklärte Neo-Teamchef Probierz, der auch im neunten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen bleiben will.