Diese Hollywood-Stars unterstützen Joe Biden

Biden war für den Termin vom G7-Gipfel in Italien anstatt zur Ukraine-Friedenskonferenz ganze neun Zeitzonen nach Los Angeles geflogen. Bereits im April hatte der Demokrat bei einer großen Spendenveranstaltung in New York mit Unterstützung seiner Amtsvorgänger Obama und Bill Clinton mehr als 26 Millionen US-Dollar an Spenden eingetrieben.