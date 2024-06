Israels Armee: „Taktische Pausen“ im Süden Gazas

Die Unterbrechung gelte bis auf Weiteres jeweils für die Zeit von 8 bis 19 Uhr (7 bis 18 Uhr MESZ) entlang der Straße, die vom Grenzübergang Kerem Shalom bis zur Salah-al-Din-Straße und dann weiter in den Norden führe, teilten die Streitkräfte via Telegram und X (vormals Twitter) mit. Die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen seien an den Beratungen beteiligt gewesen.