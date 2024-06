Könnten Sie’s wirklich besser, Herr Doskozil?

Der südburgenländische Kurort Bad Tatzmannsdorf wirkt noch verschlafen, es ist Freitag, sehr früher Morgen. Auf dem Parkplatz des „Reduce Hotel“ steht schon der dunkle BMW des Landeschefs. Doskozil ist auf Tour durch die vom Hochwasser massiv betroffenen Gemeinden, darunter auch seine Heimatgemeinde Grafenschachen. „Land unter“ in vielen Teilen Oberwarts. Allein in den ersten zwei Tagen wurden 2000 Schäden gemeldet. Eine Familie, so der Landeshauptmann, habe trotz Hochwasserschutz bereits zum dritten Mal alles verloren. „Das ist existenzbedrohend. Und zeigt, was die Natur uns ausrichtet.“