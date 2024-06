Fällt bald der Vorhang für die Heurigen-Kultur?

Die 1200 Einwohner zählende Weinbaugemeinde Leithaprodersdorf nahe der niederösterreichischen Landesgrenze gilt als Heurigen-Hochburg des Burgenlandes. Zu Spitzenzeiten gab es hier 60 Heurigen. Jetzt sind es nur noch zwölf, also ein Fünftel davon. „Bis auf den 24. Dezember konnte man früher bei uns jeden Tag in einem Heurigen einkehren und Wein, Most und regionale Spezialitäten genießen. Inzwischen wird an 40 Tagen nicht mehr ausgesteckt“, bedauert Bürgermeister Martin Radatz. Schließlich tragen Heurigen und Buschenschenken auch zum regionalen Tourismus bei.