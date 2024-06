Hütter: „Können für Franzosen unangenehm werden!“

Gelingt so eine Überraschung?

Ein mögliches Erfolgsrezept, wie die französische Angriffsreihe mit Superstar Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann oder Marcus Thuram entschärft werden könnte, hat der Monaco-Coach in petto. „Man muss sie schon bei der Ballannahme stören, alle haben sehr viel Speed und noch dazu eine großartige Technik. So haben wir mit Monaco die Paris-Stars einigermaßen in Schach halten können. Grundsätzlich sind sie aber schwer zu verteidigen“, sagte Hütter.