Metallica-Fiasko: So soll Abreise-Chaos ausbleiben

In drei Wochen verwandelt sich das Magna Racino wieder in eine große Konzertbühne. Von 5. bis 7. Juli kommt nämlich das weltweit größte Hip-Hop-Festival „Rolling Loud“ nach Ebreichsdorf im Bezirk Baden. An allen drei Tagen werden jeweils knapp 60.000 Besucher erwartet. Also ähnlich viele wie beim Metallica-Konzert Anfang Juni.