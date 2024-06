Arnautovic, Alaba & Co. geben ihr letztes Hemd

Franco Baresi: Italiens Nationalspieler geigte ebenso in Partien der Serie A auf. So wie am 18. November 1990 beim ersten Derby der beiden Mailänder Top-Klubs nach der WM im eigenen Land. Inter, Meister von 1989, stand mit drei deutschen WM-Titelgewinnern auf dem Platz. AC Milan mit Kapitän Franco Baresi war Meister von 1988 und regierender CL-Sieger. Inter gewann 1:0 und überholt AC Milan in der Tabelle.

(Bild: Karl Grammer)