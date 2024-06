Was Erdbebenschnüffler „Russell“ in Pension macht

Ob in den Trümmern beim Beben in der Türkei 2023 oder bei der Suche nach Vermissten: Der Jack-Russel-Terrier ist schon viel in der Welt herumgekommen und hat bei Krisen viel Hoffnung verbreitet. Warum die „kleine Rakete“ eine Pfote kürzertritt und was sein Herrl Daniel Oeler mit ihm vorhat – die „Krone“ hat ihn bei seinem neuen „Job“ besucht.