Erst nach Klage für Flugausfall entschädigt

Was war passiert? Im Herbst 2023 weilten die Südburgenländer in Spanien und bestiegen in Madrid eine Iberia-Maschine, die sie nach Wien-Schwechat bringen hätte sollen. Nach einer halben Stunde auf der Startbahn hieß es, das Seitenruder sei defekt. Also raus aus dem Flieger und warten. Mit dreistündiger Verspätung trafen die Temels schließlich in Österreich ein. Nun machten sie von ihrem Recht Gebrauch, von der Fluglinie eine Entschädigung einzufordern.