Was unsere EM-Kicker nach dem Spiel „schlürfen“

Mit Leidenschaft und jeder Menge Herzblut: Der Steegwirt aus Bad Goisern, Fritz Grampelhuber, lässt bei der EURO in der ÖFB-Teamküche als Koch der Nationalmannschaft einmal mehr nichts anbrennen. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät er unter anderem, worauf Alaba und Co. nach Abpfiff in der Kabine schwören.