Van der Bellen auf Jungfernflug mit „Leonardo“

Ruhig schraubt sich der Heli in die Lüfte. Gelassen beobachtet Präsident Alexander Van der Bellen die Aktivitäten der Piloten. Bedächtig gleitet der 5-Tonnen-Koloss mit 260 km/h Richtung Aigen in der Steiermark, wo zwölf der 36 in Italien bestellten Helikopter stationiert werden.