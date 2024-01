Kickl mit Kreide, Thür mit verpasster Nachfrage

„Jetzt schauen wir uns an, was da herauskommt“

Aber Thür hatte eine lange Themenliste: Beim heftigen FPÖ-Finanzskandal in Graz meinte Kickl auch wieder, sein Name sei Hase. Das gelte auch für Mario Kunasek. „Und jetzt schauen wir uns an, was da herauskommt.“ Sagt Kickl zu Graz und Steiermark. Sagen wir zum Wahljahr.