Kickl: FPÖ in Regierung schafft ORF-Steuer ab!

„Luxusgagen“: Hafenecker fordert ORF-Reform

Nicht zuletzt seien es auch die „Luxusgagen am Küniglberg“, die den Menschen sauer aufstießen, so Hafenecker. Mit einem Durchschnittsgehalt von mehr als 91.000 Euro pro Jahr liege der ORF weit über dem Österreich-Schnitt. Dem gegenüber stünden sinkende Zuschauerzahlen. Hafenecker: „Der ORF gehört reformiert. Ihm mit der Zwangssteuer immer mehr Geld in den Rachen zu schieben, ist abzulehnen!“