Drei Monate alter Säugling in Auto eingeschlossen

Dramatische Momente hat eine junge Mutter am Samstag in Vorarlberg durchleben müssen. Sie hatte ihr erst drei Monate altes Baby in die Babyschale ihres Autos gesetzt. In weitere Folge sperrte sie versehentlich das Kind im Fahrzeug ein, der Autoschlüssel lag am Vordersitz ...
Der Vorfall spielte sich kurz nach 18 Uhr im Kleinwalsertal ab. Die Mutter hatte den Säugling in die Babyschale gesetzt, um ihn anzuschnallen. Dabei betätigte sie versehentlich den Verriegelungsknopf am Fahrzeugschlüssel, den sie dann auf den Vordersitz legte.
Beim Schließen der hinteren Tür verriegelte sich daraufhin der Pkw automatisch. Ein Öffnen des Fahrzeuges war nicht mehr möglich.
Scheibe eingeschlagen
Die Feuerwehr Riezlern wurde daraufhin alarmiert. Die Einsatzkräfte schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten so zum Fahrzeugschlüssel, berichtete die Polizei am Sonntag.
Das Baby befand sich rund zehn bis 15 Minuten allein im versperrten Wagen, blieb jedoch unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.