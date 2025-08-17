Vorteilswelt
Schock für Mutter

Drei Monate alter Säugling in Auto eingeschlossen

Vorarlberg
17.08.2025 09:32
Die Mutter betätigte versehentlich den Verriegelungsknopf am Schlüssel.(Bild: Christopher Rohde)

Dramatische Momente hat eine junge Mutter am Samstag in Vorarlberg durchleben müssen. Sie hatte ihr erst drei Monate altes Baby in die Babyschale ihres Autos gesetzt. In weitere Folge sperrte sie versehentlich das Kind im Fahrzeug ein, der Autoschlüssel lag am Vordersitz ...

Der Vorfall spielte sich kurz nach 18 Uhr im Kleinwalsertal ab. Die Mutter hatte den Säugling in die Babyschale gesetzt, um ihn anzuschnallen. Dabei betätigte sie versehentlich den Verriegelungsknopf am Fahrzeugschlüssel, den sie dann auf den Vordersitz legte.

Beim Schließen der hinteren Tür verriegelte sich daraufhin der Pkw automatisch. Ein Öffnen des Fahrzeuges war nicht mehr möglich.

Scheibe eingeschlagen
Die Feuerwehr Riezlern wurde daraufhin alarmiert. Die Einsatzkräfte schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten so zum Fahrzeugschlüssel, berichtete die Polizei am Sonntag.

Das Baby befand sich rund zehn bis 15 Minuten allein im versperrten Wagen, blieb jedoch unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung.

