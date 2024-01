„Kickl hat als Minister Liebe zur Macht entdeckt“

In der österreichischen Innenpolitik dominieren aktuell Themen wie Teuerung, Ärztemangel und die Insolvenz der Signa Holding. Die in Kürze startenden neuen U-Ausschüsse könnten die Nationalratswahlen beeinflussen, so Spari. Seit den letzten Nationalratswahlen im Jahr 2019 sei in Österreich und global viel passiert. „Vielleicht so viel, wie noch in keiner Legislaturperiode zuvor.“