Stundenlanges Warten auf den Termin beim Doktor

Rossi-Hype am Ring
Wenn der Große Preis von Österreich bei der MotoGP am Sonntag gefahren wird, sind Tausende Zuschauer dabei. Viele Augenpaare haben dabei aber einen im Blick, der gar nicht mehr auf einem Motorrad sitzt.
Beneidenswert ist er nicht unbedingt – der Security, der im Fahrerlager den Job hat, den Eingang zum Motorhome des VR46-Teams quasi zu beschützen. „Von 9 Uhr in der Früh bin ich hier“, sagt er und schreitet auf und ab. Wie lange? „So lange, wie Valentino da ist.“
