„Österreicher und Schweizer sitzen im selben Boot“

Glaubst du, dass die Marquez-Dominanz bald gebrochen werden kann und sich wieder ein engerer Kampf um den Titel ergeben wird?

Ja, spätestens in zwei Jahren dürfte es wieder spannender werden mit dem neuen Reglement in der MotoGP. Da wissen wir nicht, was schlussendlich alles passieren wird. Wir wissen nur, es wird komplett neue Motorräder geben. Das ist natürlich auch immer eine Chance für ein Werk, das jetzt noch Probleme hat, das aber eigentlich schnelle Fahrer hat. Für das kommende Jahr blicken wir aber auch schon darauf, wie Top-Talent Toprak Razgatlioglu in der MotoGP performen wird. Er ist ein Top-Fahrer, das zeigt er uns eigentlich jedes Rennwochenende. Aber wie es dann auf der MotoGP aussieht, müssen wir zuerst herausfinden.