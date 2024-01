Tesla gegen BYD: Die Marktmacht macht der Akku

BYD-Gründer Wang Chuanfu wurde 1966 in einer ostchinesischen Provinz als Sohn armer Bauern geboren und verlor früh seine Eltern. Unterstützung seiner sieben Geschwister und ein Stipendium ermöglichten ihm, trotzdem ein Chemie- und Batterietechnologiestudium in Peking abzuschließen. Nach einigen Jahren in einer staatlichen Forschungseinrichtung gründete er in der südchinesischen Sonderverwaltungszone Shenzhen Mitte der Neunziger den Batteriehersteller BYD, der 2003 einen defizitären staatlichen Autokonzern übernahm. Heute ist er 14,8 Milliarden US-Dollar schwer, liegt im Bloomberg-Milliardärsranking auf Rang 129 und BYD ist mit laut eigenen Angaben drei Millionen verkauften Fahrzeugen der größte Elektroautohersteller vor Tesla. Doch ganz so eindeutig, wie es scheint, ist die Sache (noch) nicht.