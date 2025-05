35-Jährige in Fischbach nach zwei Tagen gefunden

35-Jährige leicht verletzt

Am Sonntagmorgen wurde die Suchaktion im Raum Fischbach wieder aufgenommen. Diesmal beteiligten sich rund 270 Personen an der Suche. Gegen 16 Uhr konnte die Frau schließlich von Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr und der Rettungshundebrigade in einem Waldstück gefunden werden. Die 35-Jährige war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert.