WAC? „Da war noch bisschen Restalkohol drinnen!“

Stefan Kulovits (Rapid-Trainer): „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, hatten eine gute Kontrolle, haben wenig zugelassen, vom WAC war nur ein Umschalter in der ersten Halbzeit. Nach der Pause lassen wir eine Chance zu, wo wir uns zu schlecht verhalten bei einem Zweikampf an der Mittellinie. Das darf einfach nicht sein, dass wir diesen nicht auf unsere Seite ziehen. Im letzten Drittel treffen wir zudem zu viele falsche Entscheidungen, das ist die Leichtigkeit, die momentan fehlt. Wir wollen was erzwingen, wo nichts zu erzwingen ist. Die Königsdisziplin ist Torchancen rausspielen, das gelingt uns momentan zu wenig. Ich hoffe, dass im Derby eine Reaktion kommt.“