Chilene Garin gewinnt ATP-Challenger in Mauthausen

Der Sieger des ATP100-Challengers in Mauthausen heißt Cristian Garin. Der Chilene setzte sich am Sonntag im Finale gegen seinen Landsmann Tomas Barrios Vera 3:6,6:1,6:4 durch und kassierte neben den 100 ATP-Punkten einen Siegerscheck in Höhe von 20.000 Euro.