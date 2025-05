Feller: „Riesentorlauf in Sölden fahre ich sicher“

„Es war wahrscheinlich mein letzter Riesentorlauf. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Es ist lange gut gegangen, ich habe viele schöne Erfolge feiern dürfen, aber irgendwann geht alles zu Ende.“ Das sagte Manuel Feller nach dem Riesentorlauf in Hafjell (NOR) Mitte März. Doch am Rande des Wings for Life World Run in Wien ruderte der Tiroler zurück und hatte auch schöne private Neuigkeiten.