Salzburg gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Generell sind die Wiener ein gern gesehener Gegner. Seitdem Red Bull die Zügel in Salzburg übernahm, konnte die Austria in 76 Spielen nur 10-mal gewinnen (45 Niederlagen, 21 Remis), zum bisher letzten Mal am 27. Mai 2018 im Ausweichstadion in Wr. Neustadt just unter Letsch. Der interessiert sich vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel aber weder für die Vergangenheit noch besonders für den Gegner. Man werde vor den Gästen, die sieben der jüngsten neun Liga-Auswärtsspiele gewannen, „nicht in Ehrfurcht erstarren.“