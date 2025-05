ÖFB-Stürmerin vor Wechsel zu Sensationsaufsteiger

Nachdem sich Eileen Campbell kurz vor Weihnachten einer Hüft-Operation unterziehen musste, kehrte die 24-jährige Feldkircherin Ende März ins Mannschaftstraining des deutschen Bundesligisten zurück. Zuletzt kam die Eileen, die im Winter 2023/24 vom SCR Altach in den Breisgau gewechselt war, sogar schon wieder zu ersten Einsatzminuten. Beim 4:0-Auswärtssieg des Freiburger U20-Teams, das in der zweiten Bundesliga engagiert ist, in Gütersloh, wurde Campbell in der 65. Minute eingewechselt.