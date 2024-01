„Arielle“ Halle Bailey ist heimlich Mama geworden

Zu einem Foto, das eine kleine Babyhand mit einem goldenen Armband, in das der Name „Halo“ eingraviert ist, in den manikürten Händen der Schauspielerin sowie einer weiteren Hand zeigt, schrieb Bailey liebevoll: „Obwohl wir schon ein paar Tage im neuen Jahr sind, war das tollste, was 2023 für mich hätte tun können, mir meinen Sohn zu bringen ... Willkommen auf der Welt mein Halo. Die Welt will dich unbedingt kennenlernen.“