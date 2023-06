Arielle divers: Wie zeitgemäß ist das Film-Remake?

Die Ausgangssituation war von Anfang an verzwickt: Bei der Geschichte des Zeichentrick-Klassikers „Arielle, die Meerjungfrau“ aus dem Jahr 1989 geht es um die Suche einer etwa 16-jährigen ikonischen Nixe, die sich wegen der Liebe zu einem Prinzen an die Oberfläche des Ozeans begibt, aber dabei ihre Stimme lassen muss. Disney brachte den Hans-Christian-Andersen-Stoff jetzt in einer Realverfilmung noch einmal in die Kinos - mit Darstellern aus Fleisch und Blut. Und mit viel empörtem Rauschen in sämtlichen sozialen Netzwerken.