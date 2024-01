Teures Leckerli: Hund frisst 4000 Dollar Bargeld

Ekliges Puzzle: „Es roch so schlimm“

Dann begann das mühsame Puzzle für die Laws: Sie setzten die Reste des Bargelds in mühevoller Kleinarbeit wieder zusammen, die „Cecil“ wieder ausgeschieden hatte. Dafür reinigten sie die Schnipsel erst einmal gründlich in der Spüle. „Es roch so schlimm“, verriet Carrie. Besonders Augenmerk legten sie dabei auf die Seriennummer der Banknoten, damit diese von der Bank akzeptiert werden.