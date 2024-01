Wie die globale Seefahrt klimaneutral werden will

Gigantische Containerfrachter sind das Rückgrat der globalen Logistik, luxuriöse Kreuzfahrtschiffe für Tausende Urlauber boomen. Gerade erst wurde die Icon of the Seas - das größte Kreuzfahrtschiff aller Zeiten mit der fünffachen Masse der Titanic - in Dienst gestellt. Bisher handelte es sich bei solchen Ozeanriesen um CO2-Schleudern. In China arbeitet man aber an Modellen, die Güter klimaneutral befördern sollen - mit Atomantrieb.