Widerstand gegen Sparpläne im sozialen Bereich

Was die Einsparungen angeht, sieht er die Zuständigen der sozialen Trägerinstitutionen in der Pflicht: „Die Träger wurden aufgefordert, aufzuzeigen, wie das deutliche Wachstum zu bremsen ist. Bevor man über Leistungskürzungen von Betroffenen redet, ist in erster Linie zu prüfen, was in den Strukturen selbst geleistet werden kann.“