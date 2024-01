Mittelfinger zufällig geblitzt - Behördenpost!

„Sie kennen das vielleicht auch. Sie fahren extra langsamer, weil Sie eines unserer Blitzer-Autos gesehen haben - so weit so gut. Dieser Autofahrer machte das auch und ärgerte sich wohl trotzdem über die Maßnahmen unserer Kollegen, sodass er diesen zeigte, was er von der Geschwindigkeitskontrolle hält. So wägte er sich in Sicherheit. Er rechnete aber nicht mit dem Audi neben ihm. Der fuhr zu schnell und unser Blitzer machte dieses Bild.“