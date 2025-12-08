Platz elf für Carroll im zweiten Ruka-Weltcup

„Der Junge hat einfach etwas Besonderes“
Lob von Letsch
Nach Platz 13 am Sonntag ist Buckelpistenfahrerin Avital Carroll im zweiten Weltcup in Ruka am Montag auf Rang elf gelandet.
Nach der Qualifikation hatte sie sich mit Platz sechs durchaus Chancen auf das Superfinale ausrechen dürfen. Den Sprung in die Top sechs verpasste sie allerdings im ersten Finale, der Sieg ging an die Australierin Jakara Anthony.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.