Sensationssieg von Salzburg-Spieler im Ländle

Julian Rzihauschek sorgte in Rankweil für einen Überraschungssieg. Der 17-jährige Tischtennis-Spieler des UTTC Salzburg gewann das Austria-Top-12-Turnier. Vor ihm haben den Bewerb schon große Namen gewonnen.
Beim Austria Top 12-Turnier in Rankweil sorgte Julian Rzihauschek vom UTTC Salzburg für die große Sensation. Der 17-jährige Tischtennisspieler triumphierte in Vorarlberg im Finale mit 3:1 gegen Liu Zhenlong und feierte seinen größten Erfolg auf nationaler Ebene. „Dieser Sieg macht mich stolz und hat einen sehr hohen Stellenwert. Es ist fantastisch und ich habe nicht erwartet, dass ich gewinne. Ich war im Endspiel frischer als Liu“, sagte Rzihauschek. Das lag auch daran, dass der Salzburger im Halbfinale gegen Alexander Chen nur eineinhalb Sätze zu spielen hatte. Der Wiener musste ob einer Schulterverletzung beim Stand von 5:8 im zweiten Satz w.o. geben. Im Viertelfinale hatte Rzihauschek seinen Klubkollegen Kento Waltl mit 3:0 abgefertigt.
Vor ihm hatten dieses Turnier etwa Stefan Fegerl (Doppel-Europameister 2015) oder auch Werner Schlager (Weltmeister von 2003) gewonnen. Rzihauschek ist der erste siegreiche UTTC-Spieler des Turniers. Die Teamkollegen Kento Waltl, Florian Bichler, Sophia Pichler und Vanessa Tang holten jeweils Platz fünf.
