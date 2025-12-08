Sensationssieg von Salzburg-Spieler im Ländle

Beim Austria Top 12-Turnier in Rankweil sorgte Julian Rzihauschek vom UTTC Salzburg für die große Sensation. Der 17-jährige Tischtennisspieler triumphierte in Vorarlberg im Finale mit 3:1 gegen Liu Zhenlong und feierte seinen größten Erfolg auf nationaler Ebene. „Dieser Sieg macht mich stolz und hat einen sehr hohen Stellenwert. Es ist fantastisch und ich habe nicht erwartet, dass ich gewinne. Ich war im Endspiel frischer als Liu“, sagte Rzihauschek. Das lag auch daran, dass der Salzburger im Halbfinale gegen Alexander Chen nur eineinhalb Sätze zu spielen hatte. Der Wiener musste ob einer Schulterverletzung beim Stand von 5:8 im zweiten Satz w.o. geben. Im Viertelfinale hatte Rzihauschek seinen Klubkollegen Kento Waltl mit 3:0 abgefertigt.