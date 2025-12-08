Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Austria Top 12

Sensationssieg von Salzburg-Spieler im Ländle

Salzburg
08.12.2025 18:25
UTTC-Salzburg-Spieler Julian Rzihauschek.
UTTC-Salzburg-Spieler Julian Rzihauschek.(Bild: UTTC Salzburg)

Julian Rzihauschek sorgte in Rankweil für einen Überraschungssieg. Der 17-jährige Tischtennis-Spieler des UTTC Salzburg gewann das Austria-Top-12-Turnier. Vor ihm haben den Bewerb schon große Namen gewonnen.

0 Kommentare

Beim Austria Top 12-Turnier in Rankweil sorgte Julian Rzihauschek vom UTTC Salzburg für die große Sensation. Der 17-jährige Tischtennisspieler triumphierte in Vorarlberg im Finale mit 3:1 gegen Liu Zhenlong und feierte seinen größten Erfolg auf nationaler Ebene. „Dieser Sieg macht mich stolz und hat einen sehr hohen Stellenwert. Es ist fantastisch und ich habe nicht erwartet, dass ich gewinne. Ich war im Endspiel frischer als Liu“, sagte Rzihauschek. Das lag auch daran, dass der Salzburger im Halbfinale gegen Alexander Chen nur eineinhalb Sätze zu spielen hatte. Der Wiener musste ob einer Schulterverletzung beim Stand von 5:8 im zweiten Satz w.o. geben. Im Viertelfinale hatte Rzihauschek seinen Klubkollegen Kento Waltl mit 3:0 abgefertigt.

Lesen Sie auch:
Erfolgreicher Samstag
Salzburgs Volleyball-Asse siegten daheim
06.12.2025
Mit Urs Fischer
Salzburger wird „Co“ bei deutschem Bundesligisten
08.12.2025
Trotz Rückstand
Kurzes Aufatmen in der Krise: Bulls siegen in Wien
07.12.2025

Vor ihm hatten dieses Turnier etwa Stefan Fegerl (Doppel-Europameister 2015) oder auch Werner Schlager (Weltmeister von 2003) gewonnen. Rzihauschek ist der erste siegreiche UTTC-Spieler des Turniers. Die Teamkollegen Kento Waltl, Florian Bichler, Sophia Pichler und Vanessa Tang holten jeweils Platz fünf.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
138.758 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
120.976 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
112.108 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf