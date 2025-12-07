Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Luxussportler

Lexus LFA: Geschoss folgt auf den V10-Boliden

Motor
07.12.2025 09:00
(Bild: Lexus)

Mit dem V10-Supersportwagen LFA verschaffte sich Lexus Anfang der 2010er-Jahre ein sportlicheres Image. Nun gibt es einen möglichen Nachfolger.

0 Kommentare

Während Toyota dem V8 mittels Hybridisierung neues Leben einhauchen will, geht Tochter Lexus bei seinem neuen Sportwagen den vollelektrischen Weg. Das nun vorgestellte LFA Concept teilt sich einen Gutteil der Technik mit dem ebenfalls jüngst präsentierten Toyota GR GT, lässt sich statt von einem großvolumigen Verbrenner aber von einem nicht näher beschriebenen E-Antrieb beschleunigen.

Die Bezeichnung LFA stellt die Studie in die Nachfolge des gleichnamigen Supersportwagens, der zwischen 2010 und 2012 gebaut wurde. Damals allerdings mit einem 4,8 Liter großen V10-Motor. 

(Bild: Lexus)
(Bild: Lexus)

Wie bei seinem Toyota-Geschwister dient dem LFA Concept ein Vollaluminiumrahmen als Basis. Darauf liegt eine flache Karosserie mit fließender Silhouette und ohne auffälliges Flügelwerk. Entwicklungsziele bei dem Concept waren ein niedriger Schwerpunkt, geringes Gewicht bei hoher Steifigkeit und eine optimierte Aerodynamik. Die Fahrposition ist stark fahrerzentriert, am speziell für Sportwagen entwickelten Lenkrad soll man ohne Umgreifen auskommen, Schalter sind für eine „blinde“ Bedienung angeordnet.

Lesen Sie auch:
Der Toyota GR GT kommt auch als GR GT3 für die Rennstrecke (siehe unten).
Vs. Porsche & Ferrari
Toyota GR GT: Fettes Coupé mit Achtzylinder-Hybrid
06.12.2025

Ganz neu ist die 4,70 Meter lange Coupé-Studie nicht. Exterieur und Interieur wurden zuvor bereits als „Lexus Sport Concept“ auf der Monterey Car Week und der Japan Mobility Show 2025 gezeigt, nun folgt der Auftritt mit neuem Namen und ersten Eckdaten. Ein Datum für die Markteinführung gibt es noch nicht, die beiden Toyota-Geschwister sollen ab 2027 verfügbar sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Carbon-Flügeltürer
Yangwang U9: Auf der Strecke mit BYDs Superboliden
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
146.651 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
125.431 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
117.205 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Motor
Luxussportler
Lexus LFA: Geschoss folgt auf den V10-Boliden
Vs. Porsche & Ferrari
Toyota GR GT: Fettes Coupé mit Achtzylinder-Hybrid
Kritik vom ÖAMTC
Teurer Sprit: Österreich über dem EU-Durchschnitt!
Groß und stark
Alpine A390: Angriff mit dem Elektroschocker
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf