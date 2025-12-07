Lexus LFA: Geschoss folgt auf den V10-Boliden

Ganz neu ist die 4,70 Meter lange Coupé-Studie nicht. Exterieur und Interieur wurden zuvor bereits als „Lexus Sport Concept“ auf der Monterey Car Week und der Japan Mobility Show 2025 gezeigt, nun folgt der Auftritt mit neuem Namen und ersten Eckdaten. Ein Datum für die Markteinführung gibt es noch nicht, die beiden Toyota-Geschwister sollen ab 2027 verfügbar sein.