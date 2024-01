Verhindern Sie diese Fehler bei Vergiftungen

Vergiftungen können ganz unterschiedliche Gründe haben. Und kommen öfter vor, als allgemein gedacht wird. Gerade zu Silvester müssen in Österreichs Spitälern jedes Jahr zahlreiche Patienten behandelt werden. Denn auch übermäßiger Alkoholkonsum kann zu einer Vergiftung des Körpers führen. Was lustig mit einem Gläschen Sekt beginnt, mit ein paar Bierchen weitergeht und sich mit Hochprozentigem fortsetzt, kann schnell in der Notaufnahme enden.