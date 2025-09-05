„Finde es cool, wie Mistkübler ihre Hackn machen“

Stöger betonte: „Es ist als Coach wichtig, alle ins Boot zu holen. Wenn du dich erst dann um die Spieler kümmerst, wenn du sie in der Startelf brauchst, ist es viel zu spät!“ Dazu verriet der Wiener, dass im Kreis nach Matchende Englisch gesprochen wird: „Jeder soll das kurze Feedback mitbekommen, wir haben das nicht von Anfang an gemacht – aber es tut allen gut.“ Grundregeln und Werte erleichtern nicht nur den sportlichen Alltag: „Respekt im Umgang ist das Wichtigste, ich plaudere auch mit meinem Postler und den Mistküblern, weil ich es cool finde, wie gut sie ihre Hackn machen.“