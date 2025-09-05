Steirer flogen mit „Drachen“ quer durch Europa

Und so führte sie die Reise mit Startpunkt Mariazell über Bayern nach Norddeutschland und an die dänische Grenze. Weiter ging es an die Ostsee und nach Polen – allerdings nicht allzu weit ins Landesinnere, „weil die Russen dort den Funk stören“, erzählt Taferner. Auch am Weg über Tschechien warteten Komplikationen: „Da haben uns der Wind und der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Insgesamt absolvierten die beiden Steirer 29 Landungen, ehe sie wieder nach Österreich zurückkehrten und schließlich ihren Ausgangspunkt Mariazell ansteuerten.