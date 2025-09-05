Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4200 Kilometer

Steirer flogen mit „Drachen“ quer durch Europa

Steiermark
05.09.2025 06:00
Erich Klug (links) aus Voitsberg und Walter Taferner aus Wildalpen sind seit vielen Jahren ...
Erich Klug (links) aus Voitsberg und Walter Taferner aus Wildalpen sind seit vielen Jahren „Fliegerfreunde“.(Bild: Taferner/Klug)

Zwei abenteuerlustige Freunde ließen sich auf Flügeln einmal über den ganzen Kontinent tragen. Auf ihrem Weg bis zur Nordsee war durchaus auch Improvisationstalent gefordert.

0 Kommentare

Die Zahlen sprechen für sich: 4200 Kilometer legten Erich Klug und Walter Taferner quer durch Europa zurück – 60 Stunden verbrachten sie in der Luft. Anfang August starteten die beiden Steirer ihr Abenteuer, über zwei Wochen lang sollten sie unterwegs sein.

Aber von Anfang an: „In den 80er-Jahren habe ich den Drachentrike-Schein gemacht“, erzählt Taferner. Schnell entdeckte der heute 61-Jährige seine Leidenschaft für den „motorisierten Drachen“, in Erich Klug fand er etwas später einen „Fliegerfreund“. Gemeinsam stellten sie sich die Frage, wie weit man sich mit den Flügeln tragen lassen könnte.

Die Strecke führte die beiden Steirer an die Nord- und Ostsee.
Die Strecke führte die beiden Steirer an die Nord- und Ostsee.(Bild: Taferner/Klug)

Und so führte sie die Reise mit Startpunkt Mariazell über Bayern nach Norddeutschland und an die dänische Grenze. Weiter ging es an die Ostsee und nach Polen – allerdings nicht allzu weit ins Landesinnere, „weil die Russen dort den Funk stören“, erzählt Taferner. Auch am Weg über Tschechien warteten Komplikationen: „Da haben uns der Wind und der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Insgesamt absolvierten die beiden Steirer 29 Landungen, ehe sie wieder nach Österreich zurückkehrten und schließlich ihren Ausgangspunkt Mariazell ansteuerten.

Campen mit leichtem Gepäck
Die Nächte verbrachten sie meist am Feld im Zelt. Und das mit sehr leichtem Gepäck: „Zelt, Schlafsack, Liegematte, Zahnbürste, zwei Unterhosen, zwei T-Shirts und zwei Paar Socken.“ Dazu noch das notwendigste Werkzeug für Notfälle. Davon mussten sie auch Gebrauch machen: So wurde ein Benzinschlauch spröde, und einmal fiel der Strom mitten im Flug aus.

Die Nächte verbrachten sie in Zelten neben den Landeplätzen.
Die Nächte verbrachten sie in Zelten neben den Landeplätzen.(Bild: Taferner/Klug)

Abenteuerlich war auch die Suche nach Treibstoff. Teilweise mussten die beiden zehn Kilometer zu Fuß zurücklegen, um an Benzin zu kommen. „Einmal hat uns ein Bauer hingeführt.“

Lesen Sie auch:
Davon hat Dominik Ofner lange geträumt: Mit der Schürzenjäger-Legende Freddy Pfister die Bühne ...
Sänger der Kult-Band
Wie ein Steirer zum echten Schürzenjäger wurde
31.08.2025

Im Endeffekt haben sich die Strapazen aber ausgezahlt. „Jeder Platz war für sich wunderschön“, sagt Taferner. Seine Abenteuerlust ist noch längst nicht gestillt: „Nächstes Jahr wollen wir von Österreich aus ans Schwarze Meer fliegen.“

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
170.720 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
165.928 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
154.685 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1789 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1315 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1197 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf