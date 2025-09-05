Sulm-Kraftwerk: Unendliche Geschichte im Finale?

Die Schwarze Sulm als behördliche Dauerbaustelle: Der Streit um den geplanten Kraftwerksbau an einem der schönsten Flüsse Österreichs in der Südsteiermark zieht sich seit Jahren durch Ämter und Gerichtssäle. Jetzt könnte die unendliche Geschichte ins Finale einbiegen.
Das Pingpong-Spiel ist für alle Beteiligten kaum noch erträglich. Auf der einen Seite die Bauherren mit Peter Masser an der Spitze, die sich seit dem Jahr 2002 darum bemühen, ein Wasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm zu errichten. Auf der anderen Seite die besorgten Anrainer und Naturschützer, die mit ebenso viel Kraftaufwand versuchen, den Bau zu verhindern. Diese Pattstellung mündete in einer mittlerweile beispiellosen Verfahrensodyssee, die Behörden und Gerichte bis heute beschäftigt.
