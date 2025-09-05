Insider übt harte Kritik an Rettungsleitstelle

Tiefer Frust – das spricht aus jenen Zeilen, die ein Insider der „Krone“ über die Zustände in der Leitstelle Linz des Roten Kreuzes zukommen ließ. Konkret: „Die Situation ist seit Jahren angespannt, hat sich jedoch in den vergangenen Monaten massiv verschärft. Allein heuer haben bereits neun Mitarbeiter – darunter langjährige und erfahrene Kräfte – gekündigt. Das ist fast ein Viertel der gesamten Belegschaft. Diese hohe Fluktuation ist ein Alarmsignal“, so der Autor.