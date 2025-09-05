Statt Kampf: Ärzte und Kassen an einem Tisch

Es mehren sich die Baustellen. Uneinig ist man sich etwa bei der Telemedizin, um die sich Ärztekammer und ÖGK sogar vor Gericht streiten. Es dreht sich um die Chefarztpflicht ebenso wie um einen einheitlichen Kassenvertrag mit bundesweit einheitlichen Leistungen für Versicherte und einheitlichen Honoraren für die Ärzte.