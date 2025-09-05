Statt Kampf: Ärzte und Kassen an einem Tisch

Sie reden wieder miteinander: Der steirische Gesundheitspolitiker Karlheinz Kornhäusl vermittelt zwischen Sozialversicherung und Medizinervertretung.
Wohl nie zuvor waren die Fronten zwischen den beiden wichtigsten Gruppen in der österreichischen Gesundheitsversorgung so verfahren wie jetzt: Auf der einen Seite die von Türkis-Blau fusionierte österreichische Gesundheitskasse, auf der anderen Seite die Ärztekammer. Jetzt scheint endlich Entspannung in Sicht.
Immer mehr Kampflinien
War es jahrzehntelang am Ende – wenn auch nicht selten nach harten Kämpfen – den Kassen und den Ärzten gelungen, Kompromisse zu finden und so das Gesundheitssystem in Österreich am Laufen zu halten, türmen sich seit vielen Monaten immer mehr Kampflinien auf.
Nicht nur Insider wissen, dass der gordische Knoten zwischen den Streitparteien immer enger gezogen wurde. Einer berichtet: „So wird mittlerweile dem Gesundheitswesen schon teilweise die Luft abgeschnürt.“
Es mehren sich die Baustellen. Uneinig ist man sich etwa bei der Telemedizin, um die sich Ärztekammer und ÖGK sogar vor Gericht streiten. Es dreht sich um die Chefarztpflicht ebenso wie um einen einheitlichen Kassenvertrag mit bundesweit einheitlichen Leistungen für Versicherte und einheitlichen Honoraren für die Ärzte.
„Versorgung darf keinen Unterschied machen“
Dafür hat auch der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) kein Verständnis: „Egal, wo jemand lebt, die Versorgung darf keinen Unterschied machen!“
Vor allem will Kornhäusl aber nicht hinnehmen, dass Ärzte und Kassen auf keinen grünen Zweig kommen. Dem Politiker, selbst Arzt und seit 1. Juli Vorsitzender der Gesundheitslandesräte-Konferenz, gelang es nun, die Spitzen der Sozialversicherung und der Ärztekammer an einem (Heurigen-)Tisch zu versammeln.
Der steirische Gesundheitspolitiker nach dem Treffen in Wien: „Wir sind noch nicht am Ziel, aber haben ein Fundament, auf dem wir aufbauen können.“
