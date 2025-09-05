Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufsperren um 5.30 Uhr

Nach 15 Jahren hat Gemeinde wieder einen Greißler

Steiermark
05.09.2025 06:00
Barbara Schmidbauer ist die gute Seele im Geschäft. Die Kundschaft weiß ihre Freundlichkeit und ...
Barbara Schmidbauer ist die gute Seele im Geschäft. Die Kundschaft weiß ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen.(Bild: Fürbass Josef)

Immer mehr kleine Geschäfte lassen in der Steiermark ihre Rollos dauerhaft herunter. Das Greißlersterben führt nicht selten zur Verödung von Ortskernen. Anders verhält es sich im weststeirischen Frauental, wo es seit Jänner wieder einen Nahversorger gibt. 

0 Kommentare

Wenn Caroline und Christian Otter frühmorgens um 5.30 Uhr ihren Nah & Frisch-Punkt aufsperren, kommen manche Menschen von der Nachtschicht, während andere gerade unterwegs zur Arbeit sind. Die beiden führen seit zwei Jahren auch das Badrestaurant Frauental. Im Freibad sei man auch auf das Fehlen eines Nahversorgers im Ort zu sprechen gekommen, erzählen Vizebürgermeister Robert Sackl und Amtsleiter Thomas Lagger. „Es war eine glückliche Fügung, dass sich die Familie Otter bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen.“

Sechs Monate dauerte der Umbau der Räumlichkeiten zu ebener Erde im Rathaus. Damit sollte Frauental nach 15 Jahren endlich wieder einen Greißler direkt im Ort bekommen. „Es ist daher nicht mehr notwendig, für jede Kleinigkeit ins Auto zu steigen und auswärts einzukaufen“, sieht Lagger gerade für nicht mobile Bewohner einen wesentlichen Vorteil. Ein weiterer Pluspunkt: Der Laden verfügt über eine Tabakverkaufsstelle, wo auch Lotto- und Totoscheine aufgegeben werden können. „Ein Jahr lang standen wir zuletzt ja ohne Trafik da“, ergänzt der Amtsleiter.

Vizebürgermeister Robert Sackl (rechts) und Amtsleiter Thomas Lagger kaufen selbst gerne bei ...
Vizebürgermeister Robert Sackl (rechts) und Amtsleiter Thomas Lagger kaufen selbst gerne bei Christian Otter ein.(Bild: Fürbass Josef)

Sortiment umfasst 1300 Artikel
„Ohne die großzügige Unterstützung der Marktgemeinde Frauental wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen“, räumt Christian Otter ein. Wenn man das Geschäftslokal betritt, hat man das Gefühl, tatsächlich in einem Tante-Emma-Laden zu stehen. 1300 Artikel umfasst das momentane Sortiment.

Mit 45 Quadratmeter wurde gestartet, in einem Monat soll die Verkaufsfläche knapp 60 Quadratmeter umfassen. Der neue und damit dritte Raum soll nicht nur zur Pfandrückgabe genutzt werden können, sondern das Angebot um regionale Produkte wie Kernöl, Knabberkerne, Honig, Säfte oder Essig erweitern, auch Schulprodukte sind geplant. Als zusätzliches Service werden Einkäufe ab einer Summe von 30 Euro im Ortsbereich zugestellt. 

Mitarbeiterin ist der „Joker“
Sieben Monate nach der Eröffnung zieht Vizebürgermeister Sackl eine positive Zwischenbilanz: „Das Geschäft wird von den Bewohnern sehr gut angenommen!“ Zur Kundenzufriedenheit trägt auch das Verkaufspersonal bei. „Mit unserer Mitarbeiterin Barbara Schmidbauer haben wir den Joker gezogen“, streut Christian Otter Blumen. Sie ist gerne bei der Suche in den Regalen behilflich, lädt Einkäufe in den Warenkorb am Rollator oder bestellt einen gewünschten Artikel, der noch nicht verfügbar ist. Für ein kleines Tratscherl in der Kaffee-Plauder-Ecke bleibt natürlich auch Zeit.

Für die wachsende Bevölkerung in Frauental hat Lagger noch einen Wunsch: „Wir kämpfen seit 35 Jahren für eine Apotheke.“

Porträt von Josef Fürbass
Josef Fürbass
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
170.720 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
165.928 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
154.685 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1789 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1315 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1197 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf