Nach 15 Jahren hat Gemeinde wieder einen Greißler

Wenn Caroline und Christian Otter frühmorgens um 5.30 Uhr ihren Nah & Frisch-Punkt aufsperren, kommen manche Menschen von der Nachtschicht, während andere gerade unterwegs zur Arbeit sind. Die beiden führen seit zwei Jahren auch das Badrestaurant Frauental. Im Freibad sei man auch auf das Fehlen eines Nahversorgers im Ort zu sprechen gekommen, erzählen Vizebürgermeister Robert Sackl und Amtsleiter Thomas Lagger. „Es war eine glückliche Fügung, dass sich die Familie Otter bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen.“