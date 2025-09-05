Was bleibt vom ewigen Eis unserer Gletscher?

Ein kühler Wind weht über das Geröllfeld, der Atem dampft in der dünnen Luft. Wer an einem Sommertag am Tiroler Schlatenkees steht, das zugleich schön und erschütternd ist: Wo sich vor wenigen Jahren noch eine geschlossene Eisdecke ausbreitete, gähnt heute eine breite Mulde. Graue Felsen, darüber ein türkisblauer Gletschersee, der sich unaufhaltsam ausdehnt.