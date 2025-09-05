„Historischer Tiefpunkt“: Presse zerreißt DFB-Elf

„Historische Deutschland-Blamage“, titelt die „Bild“ in fetten Lettern. In einem Kommentar heißt es: „Was wollen wir so bei der WM, Herr Nagelsmann?“ Vor der zweiten von nur sechs Partien in der Gruppe A am Sonntag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen Nordirland steht das DFB-Team nun enorm unter Druck.