„Historischer Tiefpunkt“: Presse zerreißt DFB-Elf

Bei unseren Nachbarn herrscht bereits WM-Alarm! Nach der peinlichen 0:2-Niederlage im ersten Qualifikationsspiel am Donnerstagabend gegen die Slowakei geht die deutsche Presse mit dem DFB-Team hart ins Gericht.
„Historische Deutschland-Blamage“, titelt die „Bild“ in fetten Lettern. In einem Kommentar heißt es: „Was wollen wir so bei der WM, Herr Nagelsmann?“ Vor der zweiten von nur sechs Partien in der Gruppe A am Sonntag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen Nordirland steht das DFB-Team nun enorm unter Druck.
„Blamiert in Bratislava“, schimpft die „Süddeutsche Zeitung“ und spricht von einem „desolaten Eindruck“, den Nick Woltemade, Florian Wirtz und Co. hinterließen. „sportschau.de“ meint sogar: „Gastgeber Slowakei machte das völlig indisponierte DFB-Team phasenweise lächerlich.“
„Sport1“ ortet einen „historischen Tiefpunkt“. Zum ersten Mal in der DFB-Historie verlor Deutschland auswärts ein WM-Qualifikationsspiel. Außerdem war es die dritte Pflichtspielpleite nacheinander. Das hatte es bislang ebenfalls noch nicht gegeben!
Kimmich: „… dann wird es ganz schwierig“
Kapitän Joshua Kimmich hat den Ernst der Lage erkannt. „Wenn wir so weitermachen, wird es ganz schwierig, dass wir uns für die WM qualifizieren“, sagte der 30-jährige Bayern-München-Profi nach dem krachenden Fehlstart in der Slowakei.
