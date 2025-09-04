Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besitzer verzweifelt

Angsthündin „Luna“ wird seit Tagen vermisst

Kärnten
04.09.2025 16:00
Die süße „Luna“ wird von ihrer Familie vermisst.
Die süße „Luna“ wird von ihrer Familie vermisst.(Bild: Valentina Kuchler)

Seit Tagen sind die Besitzer der süßen „Luna“ verzweifelt. Der Vierbeiner verschwand am Montag in Klagenfurt und streift seither im Stadtgebiet herum. Sie ist besonders schüchtern und sollte nicht angesprochen werden.

0 Kommentare

Am Montag, 1. September, wurde „Luna“ zum letzten Mal gesehen: „Wir waren in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs, als sie weglief – über die August-Jaksch-Straße in Richtung Minimundus. Im Europapark und beim Strandbad wurde sie zuletzt gesehen“, so ihre verzweifelte Besitzerin Chiara Kuchler.

Hund hat Angst vor Fremden
Der kniehohe, mittelbraune Hund wird von ihr nun überall gesucht – dabei bittet sie um Hilfe: „,Luna‘ ist ein Angsthund, das heißt, man darf sie nicht rufen oder einfangen, wenn man sie sieht. Am besten ist: ein Foto machen und sich direkt bei uns melden“, bittet Chiara. „Luna“ trägt schwarzes Geschirr – siehe Foto; sie ist ängstlich, aber menschenlieb: „Sie würde nie jemandem etwas tun.“

Wer hat „Luna“ gesehen?
Wer hat „Luna“ gesehen?(Bild: Valentina Kuchler)

Wer „Luna“ also in Klagenfurt und Umgebung entdeckt, erreicht die Besitzer unter 0676/ 4705151.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Klagenfurt
VierbeinerStadtgebietHundAngst
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
172.199 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
158.067 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.625 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1760 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1307 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1171 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Kärnten
Besitzer verzweifelt
Angsthündin „Luna“ wird seit Tagen vermisst
Mysteriöse Umstände
Rätsel um betrunkenen und verletzten Mann in Lienz
Bafang-Antriebe
E-Bikes: Die unterschätzte Kraft aus China!
Im Lesachtal
„Einziges öffentliches Freibad“ sucht neue Pächter
Nach Abgang
Vom Reiterhof zum eigenem Gourmetrestaurant
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf