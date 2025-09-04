Angsthündin „Luna“ wird seit Tagen vermisst

Hund hat Angst vor Fremden

Der kniehohe, mittelbraune Hund wird von ihr nun überall gesucht – dabei bittet sie um Hilfe: „,Luna‘ ist ein Angsthund, das heißt, man darf sie nicht rufen oder einfangen, wenn man sie sieht. Am besten ist: ein Foto machen und sich direkt bei uns melden“, bittet Chiara. „Luna“ trägt schwarzes Geschirr – siehe Foto; sie ist ängstlich, aber menschenlieb: „Sie würde nie jemandem etwas tun.“