Angsthündin „Luna“ wird seit Tagen vermisst

Seit Tagen sind die Besitzer der süßen „Luna“ verzweifelt. Der Vierbeiner verschwand am Montag in Klagenfurt und streift seither im Stadtgebiet herum. Sie ist besonders schüchtern und sollte nicht angesprochen werden.
Am Montag, 1. September, wurde „Luna“ zum letzten Mal gesehen: „Wir waren in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs, als sie weglief – über die August-Jaksch-Straße in Richtung Minimundus. Im Europapark und beim Strandbad wurde sie zuletzt gesehen“, so ihre verzweifelte Besitzerin Chiara Kuchler.
Hund hat Angst vor Fremden
Der kniehohe, mittelbraune Hund wird von ihr nun überall gesucht – dabei bittet sie um Hilfe: „,Luna‘ ist ein Angsthund, das heißt, man darf sie nicht rufen oder einfangen, wenn man sie sieht. Am besten ist: ein Foto machen und sich direkt bei uns melden“, bittet Chiara. „Luna“ trägt schwarzes Geschirr – siehe Foto; sie ist ängstlich, aber menschenlieb: „Sie würde nie jemandem etwas tun.“
Wer „Luna“ also in Klagenfurt und Umgebung entdeckt, erreicht die Besitzer unter 0676/ 4705151.
