Dreister Dieb

Bauer hielt Gauner fest und übergab ihn an Polizei

Salzburg
05.09.2025 06:00
In diesem Hofladen wollte sich der Mann wieder bedienen.
In diesem Hofladen wollte sich der Mann wieder bedienen.(Bild: Markus Tschepp)

Wie dreist muss man sein? Der Hofladen-Dieb von Nußdorf in Salzburg kam nur wenige Tage nach seinem ersten Coup – die „Krone“ berichtete – zurück und wollte sich wieder bei dem Bauernhof bedienen. Doch der Bauer und seine Kinder waren wachsam ...

0 Kommentare

„Meine Kinder hatten grad draußen eine kleinen Verkaufsstand aufgebaut“, schildert der Landwirt. Plötzlich radelte der Eindringling, der am Wochenende 35 Euro aus der Kassa gestohlen hatte, daher.

„Die Kinder haben ihn wegen der Bilder aus der Überwachungskamera sofort erkannt und geschrien“, so der Bauer. Er verfolgte den Dieb, konnte ihn stellen und das Rad festhalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann soll aus der Stadt Salzburg stammen.

Der Verdächtige soll auch in Mattsee zugeschlagen und Lebensmittel gestohlen haben. Eine Anzeige folgt. Für den Hofladen-Betreiber war es heuer bereits der dritte Dieb. Alle Vorfälle waren zur Anzeige gebracht worden.

Salzburg-Krone
Salzburg

