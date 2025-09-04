Lungenwurm-Alarm durch Schnecken im Garten

Auf Symptome achten

Lungenwürmer sind tückisch, weil man sie oft erst bemerkt, wenn es fast zu spät ist. Umso wichtiger ist es, Schnecken als mögliche Gefahr ernst zu nehmen. Mit Aufmerksamkeit, Vorsorge und schnellen Tierarztbesuchen können Hundebesitzer ihren Vierbeinern jedoch das Leben retten – und weiterhin unbeschwerte Spaziergänge und Spass im Garten genießen.